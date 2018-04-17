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Samsun'da polis eşlerine FETÖ operasyon: 7 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı

17 Nisan 2018 15:54

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan \'ByLock\' kulladıkları tespit edilen 7 polis eşini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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