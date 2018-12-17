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Samsun'da PKK/KCK operasyonuna 2 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içinde daha önce faaliyette bulunduğu belirtilen Suriyeli 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı

17 Aralık 2018 17:09

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içinde daha önce faaliyette bulunduğu belirtilen Suriyeli 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Hasan S. (22) ile Rankın S.\'nin (22), daha önce terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG içinde faaliyette bulunduğunu belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi, Derebahçe Mahallesi\'ndeki evlerinde gözaltına aldı. 
Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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