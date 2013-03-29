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Yaşam

Samsun'da otostop çekmek yasaklandı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'fuhuşla mücadele kapsamında' anayollar ve sanayi bölgelerinde otostop çekmek artık yasak

29 Mart 2013 20:39

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'fuhuşla mücadele kapsamında' anayollarda ve sanayi bölgelerinde otostop çekmek yasaklandı.

Samsun il sınırları içerisinde fuhuş yapanlara engel olunması ve yasaklanması için Samsun Valiliği bir karar aldı.

Valilik tarafından alınan karar sonrasında, Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Samsun il sınırı içerisinde fuhuş yaptığı tespit edilen ancak adli ve idari yönden herhangi bir işlem yapılmayan şahıslar hakkında, halk sağlığını tehlikeye düşürmeme, toplumun ve çevrenin huzurunu bozmama yönünden caydırıcılık amacını taşımaktadır. Samsun il sınırı içerisindeki ikametlerde, cadde ve bulvarlara inilerek otostopçuluk yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarının yakınında, sokak aralarında, inşaat alanları ve metruk binalarda, park ve bahçelerde, umuma açık veya kapalı alanlarda, oto sanayi bölgesi ve anayol güzergahlarında fuhuş amacıyla otostop yapılmasının yasaklanması, Türk Ceza Kanunu'ndaki insan ticareti ve fuhuş başlıklı maddelerde suç olarak tanımlanan eylemlerin kapsamında olmayan fakat kamu düzeni ve toplumun genel sağlığını tehdit eden ve genel ahlak ve edep kurallarına aykırı, utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışlarda bulunarak, fuhuş yaparak maddi kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getiren kişiler ile bunlarla para karşılığında cinsel ilişkiye giren şahıslar için idari düzenlemeye uymayanlara idari para cezası verilecek" denildi.

Alınacak tedbirlerin de belirtildiği yazılı açıklamada bu karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 100 lira idari para cezası verileceği belirtildi.

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