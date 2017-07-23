T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Samsun'da otopark kavgası; 3 ölü

Olayla ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alındı

23 Temmuz 2017 19:10

Samsun’un Çarşamba ilçesinde araç park etme konusunda iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden 2 grupta bulunan 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; olay Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobil park etme konusunda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda 46 yaşındaki Murat Aşar, 20 yaşındaki Alptuğbey Tekcan ve kardeşi 18 yaşındaki Göktuğbey Tekcan öldü, 26 yaşındaki Mustafa Salih Semercioğlu ise, ağır yaralandı.

Yaralı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Murat Aşar, Alptuğbey Tekcan ve Göktuğbey Tekcan’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

Samsunotoparkkavgaölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24