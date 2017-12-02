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Samsun'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da TIR'a arkadan çarpan otomobilün sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı

02 Aralık 2017 12:50

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da TIR\'a arkadan çarpan otomobilün sürücüsü öldü, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.
Kaza, sabaha karşı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Metin Ceylan\'ın (28) idaresindeki  55 AZT 74 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Coşkun A. yönetimindeki  55 VB 956 çekici, 55 BBD 90 dorse plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı parçalanan otomobilin sürücüsü Metin Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı  22 yaşındaki Tufan Taşdemir ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan yaralıyı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin Ceylan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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