Samsun'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay bugün Canik İlçesi\'nde meydana geldi. Hatice Doruel (49) yönetimindeki 55 PD 866 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu üzerinde kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil metrelerce takla attıktan sonra ters dönüp durdu. Kazada otomobil sürücüsü Doruel ile çocukları Şevval (6), Yunus Doruel (8) ve sürücünün kız kardeşi Sündüs Karaman yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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