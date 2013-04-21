Samsun'da otele kanlı baskın: 3 ölü

Samsun'da silahla otel basan bir kişi 3 çalışanı öldürüp, 3'ünü de ağır yaraladı.

Alınan ilk bilgilere göre Samsun'da Klas Otel adlı otelin lobisine gelen ve üzerindeki tabancasını çeken saldırgan 3 otel görevlisini kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurdu. Otel çalışanlarından Erol Tezcan ile Fatih Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Öre ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırıda 3 kişiyi de ağır yaralandı.

Saldırganan daha sonra otelden kaçtığı, yakalanması için operasyon başlatıldığı bildiridi.