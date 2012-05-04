Samsun'da öğretmeni sopayla öldüresiye dövdüler

Samsun'da öğrencisiyle tartışan öğretmen, öğrencinin yakınları tarafından sopayla dövüldü.

Samsun’un Bafra İlçesi’ndeki Kızılırmak Lisesi’nde görev yapan Beden Eğitim Öğretmeni Suat Salim Güner, evinin önünde, daha önce okulda tartıştığı bir kız öğrencinin yakınları tarafından sopayla öldüresiye dövüldü.

Yaprak Koçer'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, yüz ve çene kemiklerinde kırıklar oluşan, 3 dişi kırılan vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana gelen öğretmen hastanede tedavi altına alınırken, Kızılırmak Lisesi’ndeki öğretmenler, olayı protesto etmek için bugün sevk alarak derse girmedi. Olaya karışan 2 kişi gözaltına altına alındı.

Astımlı öğrenci Beden Eğitimi dersinde eve gitmek istedi

Bafra’da yaklaşık 500 öğrencinin eğitim- öğrenim gördüğü Kızılırmak Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Salim Güner, iddiaya göre yaklaşık 2 hafta önce astım hastası kız öğrenci G.Y. ile derse girmeme konusunda tartıştı. Astım hastası olduğu için beden eğitimi dersine girmeyen G.Y. eve gitmek istedi. Öğretmen Güner ise öğrenciye eve gitmemesini, ders boyunca yanlarında durmasını söyledi. Eve gitmekte ısrar eden kız öğrenciyi öğretmen Güner azarladı.

Okul çıkışı G.Y.’nin olayı anlattığı annesi Habibe Y. okula gelerek öğretmenle tartıştı. Ardından da polise giderek, öğretmen Suat Salim Güner’in kendisine saldırdığını öne sürüp şikayetçi oldu.

Kızın dayısı, arkadaşarını toplayıp saldırdı

Bu gelişmeleri öğrenen kız öğrencinin dayısı 30 yaşındaki Cemil K., iddiaya göre yanına arkaşlarını da alarak öğretmen Güner’in evinin önünde bekledi. Cemil K. ve arkadaşları, eve gelen öğretmene sopalarla saldırıp vurmaya başladı. Öğretmek kanlar içinde yere yığılınca da bırakıp kaçtı. Yüz ve çenesinde kırıklar oluşan, 3 dişi kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve şişlikler meydana gelen öğretmen Suat Salim Güner, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dayı Cemil K. ile saldırıya karıştığı öne sürülen arkadaşı 34 yaşındaki Ramazan B.’yi gözaltına aldı.

Öğretmenler derse girmedi

Olayın duyulmasının ardından Kızılırmak Lisesi’nde bulunan 80 öğretmen derse girmeyerek olayı protesto etti. Öğretmenler hep birlikte Bafra Devlet Hastanesi’ne giderek sevk aldı. Öğrenciler ise bir süre lise bahçesinde bekledikten sonra evlerine gitti.

İl Milli Eğitim Müdürü: Saldırıyı kınıyoruz

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cora ilçeye giderek konu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cora, olayın neden kaynaklandığının araştırıldığı ve 2 saldırganın gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi:

"Beden Eğitimi öğretmeni arkadaşımız dün akşam evinin önünde öğrencisinin velileri olduğu iddia edilen 4- 5 kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Öğretmenimiz hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde yüz ve çenesindeki kemiklerde çok sayıda kırıklar oluşmuştur. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk, şişlik ve yaralar görülmüştür. 3 dişi kırılmıştır. Şuuru açıktır. Saldırganlardan ikisi yakalanmıştır. Eğitim camiası olarak üzgünüz ve bu saldırıyı kınıyoruz. Olayın neden kaynaklandığını araştırıyoruz."

Diğer saldırganların arandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.