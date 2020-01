Samsun'da Kızılırmak'ı birleştiren Türbe-Kalaycılı Köprüsü açıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak’ın karşı yakasında bulunan 25 mahalleyi birbirine bağlayan, 260 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki 10 ayaklı Türbe-Kalaycılı Köprüsü’nün açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşti.

DHA’da yer alan habere göre, Samsun’un Bafra İlçesi’nde Kızılırmak nehri üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekim 2015’de temeli atılan ve 7.5 milyon lira maliyetle tamamlanan, Türbe-Kalaycılı Köprüsü’nün açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yıılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

25 mahalleyi birbirine bağlayan köprü açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fırat Kalkanı operasyonuna değinerek şunları söyledi:

"Ülkemizdeki yatırımların, ekonomik kalkınmanın ve gelişimin sembolü olan bu yatırımlara biz sonuna kadar devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Neyle itham ederse etsin, her soruya her ithama ve her atılacak iftiraya da verilecek cevabımız var. Bazen ortaya koyduğumuz sabır edebimizden kaynaklanır. Biz uluslararası anlamda da kimlerin nelere ne sabır gösterdiğini biliriz. Uluslararası kurallar çerçevesinde neler yapılması gerektiğini de biliriz. Bizi bu noktalarda sınamaya gerek yok. Biz bunların bilincindeyiz. Biz sizlerden teröre karşı bir beraber olmanızı bekliyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı tüm dünyaya bunun cevabını en açık şekilde vermiştir. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerleri ve mensupları Suriye içerisinde uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın çerçevesinde DAİŞ, PYD ve YPG teröristlerine karşı bütün duruşunu ortaya koymuştur. Koalisyon güçleriyle beraber bu DAİŞ’in ilerliyişini durdurmuştur ve onları Türkiye’nin hattından çıkartmıştır. İşte Türk ordusunun nerlere kadir olduğunu tüm dünya böyleyce görmüş oldu."

Konuşmasında Batılı ülkelere de seslenen Bakan Kılıç, "Ne acıdır ki, özellikle batılı dostlarımızdan uzun süre, ‘yav tamam bir şeyer oldu Türkiye’de ama şunlara şunlara da dikkat etseniz. Bu darbe girişimin de bulunduğunu söylediğiniz kişiler ne durumda?’ Ya sen önce bir seçilmiş hükümetin üyeleri, başbakanı, Cumhurbaşkanımızın ve milletin sağlığı ve sıhhati ne durumda onu bir sor. 251 şehit verdi bu ülke o gece, meclisimiz hainler tarafından bombalandı. Siz halen neyi soruyorsunuz? Neyin hesabını sormaya çalışıyorsunuz. Biz neyin peşinde olduğunuzu biliyoruz. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz" dedi.

Bakan Kılıç konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte köprünün açılış kurdelesini keserek köprüde yürüdü. Bakan Kılıç daha sonra Samsun’da ki programlarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.