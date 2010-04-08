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Yaşam

Samsun'da 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' virüsü

Samsun'da bir kadında 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' virüsü belirlendi.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kene ısırması sebebiyle tedavi altına alınan 49 yaşındaki Ayşe O.'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü belirlendi.


Ladik İlçesi’ne bağlı Ayvalı Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Ayşe O., 10 gün önce, yüksek ateş, halsizlik ve başağrısı şikayetleriyle Ladik Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doktorlara, üzerinde kene gördüğünü söyleyen Ayşe O., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada, Ayşe O.'dan, KKKA hastalığı şüphesiyle alınan numuneler Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’ne gönderildi.


Merkezde yapılan tahlilde, sonuçlar pozitif çıktı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Sünbül, Ayşe O.’nun, KKKA hastalığına yakalandığının kesinleştiğini ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

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