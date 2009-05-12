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Yaşam

Samsun'da kene ısırmasından iki kişi öldü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde, kene ısırması nedeniyle tedavi altına alınan 2 kişi öldü.

12 Mayıs 2009 03:00

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde, kene ısırması nedeniyle tedavi altına alınan 2 kişi öldü.

Samsun'da çiftçilik yapan İsmail Basalak, 10 gün önce tarlada kene tarafından ısırıldı.

Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Basalak, kısa süre sonra yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Basalak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Fehime Özgünsu da bir hafta önce, evinin bahçesinde otururken kene tarafından ısırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Fehime Özgünsu kurtarılamadı.

Geçen yıl kene ısırması sonucu 63 kişi hayatını kaybetmişti.

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