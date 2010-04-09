Samsun'da kene ısırmasından 1 kişi öldü

T24 - Samsun'da kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadının öldüğü bildirildi.





Edinilen bilgiye göre, Ladik ilçesinde yaşayan ve 5 Nisan pazartesi günü KKKA şüphesiyle sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan A.O. (50), hayatını kaybetti.





Ladik ilçesine bağlı bir köyde yaşayan ve vücuduna yapışan keneyi eliyle çıkarmasının ardından rahatsızlanınca Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.O, buradan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.