Samsun'da kazan devrildi: 5 işçi öldü, 16 işçi yaralandı

Eti Bakır Samsun İşletmesi'nde 300 tonluk amonyak tankının kapağı işçilerin üzerine çöktü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.



Ölümlü iş kazalarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Eti Bakır Samsun İşletmesi'nde yaklaşık 300 ton ağırlığındaki amonyak tankı kapağı monte edilirken işçilerin üzerine düştü. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 işçi hayatını keybetti, 16 kişi yaralandı.

Haber alınamayan 2 işçisinin ise çöken kapağın altında kaldığı tahmin ediliyor.

Fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere taşındı.

Fabrikanın önünde oluşan kalabalığı dağıtmak isteyen polislerle olay yerine gelen işçilerin yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Kapağı kaldırma çalışmaları sürüyor.

İş güvenliğinin olmadığı iddia edilen fabrikada daha önce de bir işçinin düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.