Samsun'da kaza: 12 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki trafik kazasında, 12 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Sinop yönüne giden Şaban Öztürk'ün kullandığı 55 TE 653 özel plakalı halk otobüsü, ilçe girişinde karşı yönden gelen Nurettin Kethüda yönetimindeki 55 BG 589 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada, sürücüler ve halk otobüsünde bulunan Yazgı Bak, Hülya Pertek, Haviy Taner, Ulviye Zengin, Ahmet Kıdıl, Melahat Coşkuner, Yıldız Öztürk, Hayat Aslan, Şükrü Pelit ve Ercüment Kuş yaralandı.



Yaralılar, Kızılırmak ve Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.