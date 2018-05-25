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Samsun'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

25 Mayıs 2018 15:08

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ankara karayolu Toybelen Malzeme Ambarı mevkiinde meydana geldi. Eyyüp Tecen yönetimindeki 05 FH 939 plakalı otomobil ile Serdal Şimşek yönetimindeki 34 CTB 89 plakalı otomobil çarpıştı. Tecen yönetimindeki otomobil şarampole düştü. Kazada sürücü Tecen ile yolculardan Abdullah Akkan ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücü Eyyüp Tecen doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eyyüp Tecen\'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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