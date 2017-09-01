Samsun'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3\'ü ağır 9 kişi de yaralandı.

Olay, bu sabaha karşı Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkiinde meydana geldi. Samsun\'dan Ordu yönüne giden Hakkı Çolak (36) idaresindeki 01 AAP 55 plakalı otomobil, aynı istiktamete giden ve kavşaktan dönüş yapmak için yavaşlayan Fatihan Ak (26) yönetimindeki 55 VG 026 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile yanlarında bulunan Ferhat Efe Uzuner (9), Ayşe Çolak (28), Tuğba Uzuner (33), Saniye Çolak (75), Sebahattin Ak (49), Hakkı Ak (25), Selim Ak (22) ve Huri Ak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan Saniye Çolak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılardan Huri Ak, Ayşe Çolak ve Tuğba Uzuner\'in sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



