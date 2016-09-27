Samsun'da IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 2 Iraklı gözaltına alındı

Samsun'da IŞİD üyesi oldukları iddia edilen ve üzerlerinden Suriye kimliği çıkan 2 Iraklı gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmada İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi'nde aynı evde oturan Iraklı 2 kişinin, IŞİD üyesi olduğunu belirledi. Bu kişiler sabah polis tarafından gözaltına alındı.



Üzerlerinden Ahmed Sahab B. ile Bekir Sahab B. adına düzenlenen sahte Suriyeli kimliği çıkan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.