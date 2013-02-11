Samsun'da Iğdır otobüsüne taşlı saldırı

Samsun 'un Bafra ilçesinden Iğdır'a hareket eden 34 UMM 04 plakalı yolcu otobüsü Ordu'da Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken taşlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu otobüste maddi hasar meydana gelirken, yolculardan yaralanan olmadı.

Saldırıyla ilgili bilgi veren otobüs sürücüsü Türküs Kulu, Samsun yönünden Iğdır'a gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Ordu otogarından 7 yolcu aldıktan sonra hareket ettik. Bir süre sonra otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu camlarımız kırıldı. Hemen polise haber verdik. Otobüsümüze 3 kişinin taş attığını gördük. Saldırı sonucu otobüsümüze 3 taş isabet etti. Bu olayda yolcularımızın yaralanmaması bizi sevindirdi.”

Saldırı nedeniyle çok korktuklarını belirten yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(aa)