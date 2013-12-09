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Yaşam

Samsun'da, göçük altında 40 dakikalık ölüm-kalım savaşı

Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan taşeron firma işçisi Tuncay Başer, hastaneye kaldırıldı

09 Aralık 2013 16:06

Samsun'da kanalizasyon çalışması sırasında toprağın çökmesi sonucu göçük altında kalan 41 yaşındaki Tuncay Başer, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonrasında kurtarıldı. Olay sonrası şoka giren ve hayati tehlikesi bulunmayan Başer, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İlker Aktaş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kanalizasyon çalışması sırasında taşeron firma işçisi Tuncay Başer, toprak zeminin bir anda kayması sonucu göçük altında kaldı. Beline kadar toprağın içerisine gömülen Tuncay Başer, kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonrasında kurtarıldı. 112 Acil Ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Tuncay Başer, cankurtaran ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay anında Tuncay Başer'in yanında olan çalışma arkadaşı Aydın Yılmaz, "Sabah saat 08.30 gibi çalışmaya başladık. Tuncay borudaki halatı çıkardı. Bir anda toprak kaydı ve Tuncay'da altında kaldı. Tuncay o arada 'Oy anam yandım' diye bağırdı ama yapacak bir şey yoktu. İlk başta çok çaba gösterdik ama çıkaramadık. Daha sonra AFAD ile itfaiye ekipleri geldi ve Tuncay'ı çıkardı" dedi

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