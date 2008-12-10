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Yaşam

Samsun'da gazeteciler 'Baba'sız kaldı!

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden 'baba' lakaplı gazeteci, şair ve yazar Nazif Demirel toprağa verildi

10 Aralık 2008 02:00

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, şair ve yazar Nazif Demirel'in cenazesi toprağa verildi.
Önceki gün tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisinde yaşamını yitiren gazeteci Demirel'in cenazesi İstasyon Mahallesi'ndeki evinden alınarak Kefeli Camisine getirildi.
Demirel için burada yapılan cenaze törenine ailesi, yakınları, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Gazi Belediye Başkanı Süleyman Kaldırım, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necdet Uzun, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.
Nazif Demirel'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Herkes ona 'Baba' derdi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 18 Temmuz 1935'te doğan Nazif Demirel, Türk Haber Ajansı Karadeniz Bölge Temsilciliği, Günaydın, Milliyet ve TRT Samsun İl Temsilciliği, Yeni İstanbul Gazetesi Samsun İstihbarat Şefliği ile çeşitli dergi ve gazetelerin genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı ve Onursal Başkanı olan Demirel, son dönemde çeşitli yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapıyordu. Meslektaşları arasında "Baba" lakabıyla anılan Nazif Demirel'in çok sayıda yayımlanmış şiir, hikaye ve denemeleri bulunuyor.
Türkiye'nin önemli bilardo ustaları arasında da yer alan Nazif Demirel, sürekli sarı basın kartı sahibiydi.

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