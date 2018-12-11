Samsun'da fırtına: Ağacın üzerine devrildiği anne ve 2 çocuğu yaralandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da saatteki hızı 95 kilometreyi bulan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bir ağacın üzerine devrildiği anne ile 2 çocuğu hafif yaralandı.

Samsun\'da bugün etkili olan ve saatteki hızı Asarcık ilçesinde 95 kilometreyi bulan kentte ortalama 60-80 kilometre hıza ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde direk ve levhalar devrildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'nin kafeteryasının asma tavanı çöktü. Ayrıca Canik ilçesinde, çam ağacı yolda yürüyen Eda D. ile 2 çocuğunun üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen anne ve çocuklarına yardım etti. Hafif yaralanan anne ve 2 çocuğu olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Lodosun etkisinin bu gece zayıflayacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI