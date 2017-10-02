T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da FETÖ'den 16 kişi adliyeye sevk edildi (2)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli den 7'si nöbetçi mahkeme terafından tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

02 Ekim 2017 21:50

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli den 7\'si nöbetçi mahkeme terafından tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUTUKLANDI Samsun FETÖPDY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24