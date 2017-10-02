Samsun'da FETÖ'den 16 kişi adliyeye sevk edildi (2)
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli den 7'si nöbetçi mahkeme terafından tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
02 Ekim 2017 21:50
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli den 7\'si nöbetçi mahkeme terafından tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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