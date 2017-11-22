Samsun'da FETÖ şüphelisi 9 polis adliyede (2)

ŞÜPHELİLER, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 emniyet mensubu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
22 Kasım 2017 21:53
ŞÜPHELİLER, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 emniyet mensubu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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