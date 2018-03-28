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Samsun'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, tutuklandı, 1 kişiye de ev hapsi verildi

28 Mart 2018 17:11

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1\'i, tutuklandı, 1 kişiye de ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart Perşembe günü FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik Kırıkkale, Ordu ve Samsun\'un ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, Samsun\'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından  bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turgay Nalkıran tutuklanırken, Büşra H.\'ye ev hapsi verildi. Yaşar K., Vehbi D. ve Şükrü E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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