Samsun'da endişelendiren gerginlik

T24 - Samsun'un İlkadım İlçesi'nde yaklaşık 30 kişilik bir grup, doğu kökenli kişiler tarafından işletilen bir lokantaya saldırmak istedi. Polisin müdahele ettiği grup dağıldı.



İlkadım İlçesi’nde gece saatlerinde 30 kişilik grup, sloganlar atarak Temel Diyarbakır Ocakbaşı adlı lokantaya saldırmak istedi. Lokanta önünde 24 saat nöbet tutan polisler, gruba engel olmak isteyince arbede çıktı. Bunun üzerine bölgeye sivil polisler ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. İçeriye girip çalışanlara saldırmak isteyen grup, takviye ekiplerin gelmesi üzerine kısa sürede dağıtıldı.



Olay sonrası bazı kişiler otomobilleriyle konvoy yaparak caddelerde geç saatlere kadar dolaştı. Polis, korna çalan bu kişilerin plakalarını tespit ederek ceza yazdı.



Son bir haftada 2 şehit veren Samsun’da, Emniyet Müdürlüğü'nün Doğu kökenli kişilere ait işyerleri önünde 24 saat güvenlik önlemi aldığı belirtildi.





