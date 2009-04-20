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Yaşam

Samsun'da düğün dönüşü facia: 7 ölü

Samsun'da düğünden dönen minibüse önce kamyon, ardından da başka bir minibüs çarptı. Kazada 7 kişi öldü

20 Nisan 2009 03:00

Samsun'da düğünden dönen minibüse önce kamyon, ardından da başka bir minibüs çarptı. Kazada, aynı araçta bulunan 7 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. 

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Kaza, bugün saat 00.10 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşaktan şehir merkezine dönmeye çalışan düğünden dönenleri taşıyan 55 C 0082 plakalı minibüse, önce Trabzon yönüne giden 37 EP 976 plakalı kamyon, ardından da 55 ES 855 plakalı başka bir minibüs çarptı.

Kazada, minibüste bulunan Ebrol, Ömer, Hülya, Sevilay, Dursiye ve Yaren Şahin, Duygu ve Dilara Çakır, Nuray ve İsmet Çakıroğlu, Necmiye ve Muradiye Kalelioğlu, Abdurrahman Cömert, Hatice Ay, Bensube Akın, Rahmi Kurt ve Aygül Tektaş ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan, Ebrol ve Ömer Şahin ile Necmiye Kalelioğlu, Duygu Çakır, Abdurrahman Cömert, Hatice Ay ve kimliği belirlenemeyen kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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