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Samsun'da, DEAŞ'ın infazcıları olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda, örgütün infazcıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu Shaalan Rajab N

10 Kasım 2017 15:21

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, polisin terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonunda, örgütün infazcıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu Shaalan Rajab N.N. (46), Alaa Mohammed J.J. (25) ve Muhammed Jasım M.Ş. (47), gözaltına alındı.
İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonrasında Özel Harekât Şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte, İlkadım İlçesi\'nde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütünün infazcıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu Shaalan Rajab N.N., Alaa Mohammed J.J. ve Muhammed Jasım M.Ş.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete görütüldü. Soruşturma sürüyor.

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