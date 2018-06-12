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Samsun'da DEAŞ şüphelisi Iraklı tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu Fahran Mahmood Hadır (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

12 Haziran 2018 19:04

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu Fahran Mahmood Hadır (28), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Haziran günü Rasathane Mahallesi\'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu Fahran Mahmood Hadır gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Fahran Mahmood Hadır, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

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