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Samsun'da DEAŞ sanığına 6 yıl hapis cezası

Samsun, (DHA) - SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 8 Iraklı sanıktan 31 yaşındaki Ziyad Muhammed Huşşam Aligedi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

18 Ekim 2017 18:06

Samsun, (DHA) - SAMSUN\'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 8 Iraklı sanıktan 31 yaşındaki Ziyad Muhammed Huşşam Aligedi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar beraat etti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ay önce yaptıkları istihbarat çalışmasında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 8 Iraklıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen delillere el konuldu. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediylen 8 şüpheli tutuklandı.
Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklu olarak yargılanırken daha önceki celsede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen 8 sanık bugünkü karar duruşmasına gelmedi. Dosyanın tamamlandığını belirterek kararı açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan Ziyad Muhammed Huşşam Aligedi\'yi \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 7 sanığın ise beraatlerine karar verdi. 

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