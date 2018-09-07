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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 8 Iraklı gözaltına alındı

07 Eylül 2018 18:36

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 8 Iraklı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Bafra ve İlkadım ilçelerinde bazı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu A.A.K., K.A.A., Q.H.M., A.O.M.M., O.Q.Z.Z., T.A.A.A., S.A.M.M. ile M.T.A.A.\'yı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

 

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