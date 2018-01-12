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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 100 polisle düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı

12 Ocak 2018 16:58

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 100 polisle düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün de desteğiyle Samsun merkezinde bulunan 6 mahalleye terör örgütü DEAŞ operasyonu düzenledi. 20 ekip ve 100 personelle, bugün gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

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