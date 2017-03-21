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Yaşam

Samsun'da çöp kamyonunda patlama: 2 işçi yaralı

Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde, kimyasal nitelikteki atıkların yol açtığı patlama sonucu çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı

21 Mart 2017 22:21

Samsun'da Vezirköprü İlçesi'nde Selami Ünal idaresindeki 34 UZ 5610 plakalı çöp kamyonundaki atıklar Tikenli Mahallesi'nde alev aldı.Aracın arka bölümünde bulunan temizlik işçileri Kamil Okçu (44) ile Abdullah Güzelaydın'ın (40) alevleri söndürmeye çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Bacağı kırılan Okçu'nun tedavisi sürüyor, vücudunda sıyrıklar bulunan Güzelaydın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Patlamanın, araçta bulunan kimyasal nitelikteki çöplerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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