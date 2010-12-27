Samsun'da bir müdüre seks tuzağı düzenlendi

T24 - Bir kadın tarafından çağrıldığı evde 4 kişi tarafından uygunsuz fotoğrafları çekilen ve şantaj yapılan adam polise başvurdu.







O.’ya santaj yapanlardan Ali Yavuz gözaltına alındı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Samsun’da bir kurumun müdürü M.C.O.(53), kendisini tuzağa düşürerek, uygunsuz fotoğraflarını çeken ve 70 bin lira para isteyen kişilerden şikayetçi oldu. Yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 1’i kadın 3 kişi aranıyor.



Bir telekomünikasyon kuruluşunun müdürü olan M.C.O., geçen ay tanıştığı adı açıklanmayan bir kadın tarafından Adalet Mahallesi’ndeki bir eve çağırıldı. Eve giden M.C.O., kendisini bekleyen 4 kişi tarafından yakalanarak elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şebeke üyeleri müdürün 4 ayrı bankaya ait kredi kartından toplam 4 bin lira, bankadaki hesabından da 19 bin lira ve 7 bin 500 doları çekti.



Çete üyeleri M.C.O’ya şantaj yapmak için tehditle soyup bir erkekle uygunsuz fotoğraflarını çekti. Sonra da bu fotoğrafları ailesine gönderip internette yayınlayacakları tehdidiyle senet imzalatıp, 70 bin lira daha vermesini istedi.



Şüphelilerin istedikleri parayı bulup getirmesi için serbest bıraktığı M.C.O., polise giderek başından geçenleri anlattı ve şikayetçi oldu. Müdür M.C.O’nun zorla tutulduğu eve baskın yapan polis, kimseyi bulamadı. Soruşturmada bankadan paraları çeken 32 yaşındaki Ali Yavuz’u gözaltına alınırken, kimlikleri saptanan diğer 3 kişinin aranmasına başlandı.