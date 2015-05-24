Samsun'da bir kitabevine satırlı saldırı!

Samsun'da genellikle sol görüşlü kişilerin gittiği Adalı Kitabevi'ne, bıçaklı ve satırlı bir grup saldırdı. İşletme sahibi Yalçın Tatlıdil'i bıçaklayan saldırganlar, 4 kişiyi de yaraladı. İsmail Saymaz'ın haberine göre, kendilerini daha önce tehdit edenleri bölgedeki herkesin bildiğini söyleyen işletme sahibinin oğlu Can Tatlıdil, " Babamı da bizi de dövdüler. Babamı dokuz on kişi linç eder gibi dövdüler, kaburgalarını kırdılar" dedi.

Atakum ilçesinde bulunan ve aynı zamanda kafe olarak da hizmet veren Adalı Kitabevi, sayıları 20’yi bulan saldırganlar tarafından basıldı. Ellerinde satırlar ve bıçaklar olduğu belirtilen saldırganlar, içeriye girerek, kafede oturanlara saldırdı. Kitabevinin sandalyelerini parçalayıp camlarını kıran saldırganlar daha sonra kaçtı.

Bir kadının başını yere vuran bir saldırgan, kafe sahibi Yalçın Tatlıdil’i yere yatırıp dövdü, sonra da bıçakla yaraladı.

İşletme sahibininoğlu Sarp Can Tatlıdil, “Önceki geceler de tacizler olmuştu. Oturanlara laf atılıyor, huzursuzluk veriliyordu. Bölgede barınan, herkesin bildiği organize bir çete dün de kafemizi bastı. Babamı da bizi de dövdüler. Babamı dokuz on kişi linç eder gibi dövdüler, kaburgalarını kırdılar. Bu yaşananlar İstanbul Kadıköy’de yaşananların bir benzeridir” dedi.