Samsun'da bir kişi, iç çamaşırının içine gizlediği 50 gram eroinle yakalandı

Samsun'da bir kişi, iç çamaşırının içine gizlediği 50 gram eroin ve 3 gram esrarla yakalandı.

Vatan'da yer alan habere göre; Olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayii Sitesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Samsun'a uyuşturucu getirilip satılacağının istihbaratını aldı. 06 plakalı otomobili takibe alan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülsan Sanayi Sitesi'nde durdurdukları araçta yaptıkları aramada araçta suç unsuru bulamadı.

Otomobilde bulunan M.Ö.'nün (57) üzerinde yapılan aramada ise külotunun içine gizlenmiş 3 paket yaklaşık 50 gram eroin ve 1 paket 3 gram esrar bulundu. Ankara'da esnaf olduğu öğrenilen M.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.Ö., söz konusu uyuşturucuları kendisinin içtiğini söyledi.



Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.