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Yaşam

Samsun'da binalar olimpiyat renklerine boyandı

Kent estetiğine uygun olarak binaların dış cepheleri güzelleştirildi

01 Temmuz 2017 16:44

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, Olimpiyatlar'ın olması nedeniyle bazı mahallelerdeki evlerin dış cephelerini boyadı. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dünyanın 3’üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen ve 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da yapılacak '23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı' hazırlıkları son aşamaya geldi.

İlkadım İlçesi'ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale mahalleleri, Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan Adalar Mevkii'ndeki bazı binalar ile Samsun-Ordu karayolu Çarşamba Havalimanı'na kadar olan güzergahtaki bazı binalar olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerde boyandı.

Kent estetiğine uygun olarak binaların dış cepheleri güzelleştirildi. Olimpiyat halkasındaki 6 rengin 6 kıtayı temsil ettiği belirtildi. (DHA)

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