T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da baltayla yaralama şüphelisine adli kontrol

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde, balta ile Şerafettin İ

24 Nisan 2018 21:05

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik ilçesinde, balta ile Şerafettin İ.\'yi (59) yaralayan ve kavgada bıçakla yaralanan Hasan B. (48), makemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi\'nde Şerafettin İ.\'ye ait çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan B. içki almak için Şerafettin İ.\'den para istedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B., baltayla vurarak Şerafettin İ.\'yi kafasından yaraladı. Şerafettin İ. ise Hasan B.\'yi bıçakla sol koltuk altından yaraladı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Baltayla yaralama şüphelisi Hasan B., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN CanikHasanOlayCanikKarşıyaka MahallesiBuTartışmanınYaralılarBaltaylaEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24