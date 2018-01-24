Samsun'da 'ayazma' bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - RUM Ortodokslar\'ın kutsal kabul ettiği su kaynağının (ayazma) izine Samsun\'un Tekkeköy ilçesinde rastlandı.Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"Ayazma, Rumların kutsal suyudur. Ortodoks Rumların kendilerini içerek kutsadıklarını biliniyor ve bu suyu içtikleri zaman hac vazifesini yerine getirdiklerine inanıyorlar\" dedi.

Su kaynağı, Çırakman mahallesi kırsalında bulundu. Suyun çıktığı çeşmenin yapımı 1800\'li yılların başlarına dayanıyor. O dönemde bölgede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan çeşme restore edilerek kullanıma açılacak.

Ortodoks Rumların akan sudan içtiği zaman kutsandığını ve hac vazifesinin yerine getirildiğinin inanıldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"1820\'li yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. O dönem burada yaşayan Rumlar tarafından yapılmış. Karadeniz\'de bu sudan 2 yerde bulunduğu tahmin ediliyor. Ayazma, Rumların kutsal suyudur. O dönemin şartlarına bakılırsa bu yapı bir mühendislik harikası. Biz bu tarihi insanlığın kullanımına tekrar sunmak için ilgili kurumlarla bir araya gelerek ortak çalışma yapacağız\" dedi.

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