Samsun'da atlı sporlara ilgi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bulunan Atlı Spor Tesisleri\'nde yapılan çalışmalarla kentte atlı sporlarla uğraşan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, tesiste geleneksel binicilik eğitimi de verilmesi için çalışma başlattıklarını, atlı binicilik ile okçuluğu birleştiren bir uygulama yapmak istediklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında yapılan Atlı Spor Tesisleri\'nde at binme eğitimleri verilirken yılda ortalama 30 öğrenciye de binicilik alanında lisans veriliyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste 20 at bulunuyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte kentte bu sporla uğraşan kişi sayısında da artış yaşandı. Tesiste, kapalı, açık ve long manej ile 8 padok bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, vatandaşların atlı sporlara ilgi duymasını, atları sevmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, \"Her yıl 10-15 okulumuzu ziyaret ediyoruz. Atlarımızı okullara götürüyoruz. Çocukların atla ilk teması kurmalarını sağlıyoruz. Atları seven çocuklar gelip tesisimizde eğitim almaya başlıyorlar. Bu uygulama ile çok olumlu geri dönüşler aldık. Daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Atlı binicilik sadece bir spor değil bir terapi aynı zamanda. Özelikle küçük yaştaki çocuklarımızın canlı bir hayvanla temas etmesi onunla iletişime geçmesi ruhsal gelişmelerine de katkı sağladığı söylenen bir eğitim olanağı aslında\" diye konuştu.

At binmenin, ok atmanın Türklerin tarih boyunca en iyi yaptıkları ve vazgeçemedikleri özelliklerinden olduğunu söyleyen Koçak, \"Atlı binicilik ve okçuluğu aslında birleştirmek de gerekiyor. Geleneksel binicilik eğitimi verilmesine yönelik çalışmalarımız başladı. Çeşitli girişimlerimiz oldu hocalarımızla görüşüyoruz. Hem bu kültürümüzü gelecek nesillere aktararak yaşatmak hem de farklı bir alan açmak için atla okçuluğu birleştirmeye yönelik faaliyetlerimiz de olacak. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübü üyeleri kısa bir zaman önce buraya geldiler ve burada ulusal bir turnuvanın düzenlemeye karar verdiler. Türkiye genelinde gerçekleştirilen turnuvanın bir ayağı burada yapılacak\" dedi.

10 yıldır tesise gelerek at binen Burcu Alpdoğan ise \"Haftada üç gün geliyorum. Bir süre spor branşıyla uğraştım ancak at binmeyi asla bırakamam. Çok farklı bir spor. at binerken her şeyi unutuyorsunuz aklınızda hiçbir şey olmuyor sadece dünyada ikiniz oluyorsunuz çok farklı bir duygu. Herkese bu sporu tavsiye ediyorum üzerine yok bence\" diye konuştu.



