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Samsun'da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (2)

6 YILLIK BİNA  Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nun 120 öğrencisi, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu'nun ana sınıfı bölümüne nakledildi

30 Ekim 2018 15:53

6 YILLIK BİNA 
Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu\'nun 120 öğrencisi, Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu\'nun ana sınıfı bölümüne nakledildi. Bu okulda 60 ana sınıfı öğrencisinin bulunduğu belirtilirken, 120 öğrencinin gelmesiyle yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı öğrenci velileri tepki gösterdi. Öte yandan 2012 yılında yapılan ve tam gün eğitim verilen Zübeyde Hanım Anaokulu binasının içinde bulunan eşyalar da tahliye edilerek götürüldü.

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