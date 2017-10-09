Samsun'da alabora olan tekneden düşen 3 kişi kurtarıldı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da alabora olan tekneden denize düşen 3 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun\'da bugün denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, olumsuz hava koşulları nedeniyle dalgalarla alabora oldu. tekneden denize düşen 3 kişi, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı ‘TCSG Dost Komutanlığı’na ait kurtarma botu turafından kurtarıldı. Konuyla ilgili Samsun Valiliği resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı ‘TCSG Dost Komutanlığı’na ait kurtarma botunun, Samsun Yeşilyurt iskelesi açıklarında İcra ettiği devriye görevi esnasında, üzerinde üç şahsın bulunduğu bir özel teknenin ağır hava deniz şartları nedeniyle alabora olduğu görülmüştür. TCSG Dost kontrol tim personeli tarafından alabora olan tekneye intikal edilmiş ve denize düşen şahıslar kurtarılarak saat 16:45’de botun üzerine alınmıştır. Saat 17:20 sularında Belediyeevleri balıkçı barınağına aborda olunmuştur. Kazazedelerin sağlık durumları iyidir.\"