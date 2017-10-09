T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da alabora olan tekneden düşen 3 kişi kurtarıldı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da alabora olan tekneden denize düşen 3 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

09 Ekim 2017 00:36

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da alabora olan tekneden denize düşen 3 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samsun\'da bugün denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, olumsuz hava koşulları nedeniyle dalgalarla alabora oldu. tekneden denize düşen 3 kişi, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı ‘TCSG Dost Komutanlığı’na ait kurtarma botu turafından kurtarıldı. Konuyla ilgili Samsun Valiliği resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı ‘TCSG Dost Komutanlığı’na ait kurtarma botunun, Samsun Yeşilyurt iskelesi açıklarında İcra ettiği devriye görevi esnasında, üzerinde üç şahsın bulunduğu bir özel teknenin ağır hava deniz şartları nedeniyle alabora olduğu görülmüştür. TCSG Dost kontrol tim personeli tarafından alabora olan tekneye intikal edilmiş ve denize düşen şahıslar kurtarılarak saat 16:45’de botun üzerine alınmıştır. Saat 17:20 sularında Belediyeevleri balıkçı barınağına aborda olunmuştur. Kazazedelerin sağlık durumları iyidir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHASAMSUNSamsunSahil Güvenlik Karadeniz Bölge KomutanlığınaDost KomutanlığınaKonuylaValiliğiGüvenlik Karadeniz Bölge KomutanlığınaSamsun YeşilyurtTCSG DostSaatBelediyeevleriKazazedelerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24