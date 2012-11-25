Samsun'da 5 işçinin öldüğü 'kapak faciası'nda 2 tutuklama

Samsun'da amonyak tankının kapağının düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Eti Bakır Samsun İşletmesi'ndeki amonyak tankı kapağının çökmesi sonucu 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı kazanın ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden firma denetleyicisi Barış D. ile alt yüklenici firma yetkilisi İlyas A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Halil Ç. ile Osman Y'nin savcılık sorgulamaları ardından, İsmail Ç, Ali Osman C, Hüseyin B, Yahya Kemal B, Ahmet Ö. ve Serdal D'nin ise mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Önceki gün Samsun'daki Eti Bakır İşletmesi'nde amonyak tankı kapağının çökmesi sonucu meydana gelen kazada, Fatih Açıkel, Sadık Kurulay, Hüsamettin Taşsümer, Hüseyin Bayrak ve Güven Demirer hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.