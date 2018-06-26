Samsun'da 5 ayda 825,5 kilo atık toplandı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde yürütülen \'Sıfır Atık Projesi\' kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nce toplam 825,5 kilo geri dönüşümlü atık toplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Emine Erdoğan\'ın himayesinde yürütülen \'Sıfır Atık Projesi\' ile 25 Ocak\'tan bu yana Samsun\'da 428 kilo kağıt- karton, 282,5 kilo plastik, 65 kilo cam ve 10 kilo metalin toplanarak, geri dönüşümünün sağlandığı bildirildi. Ayrıştırılarak, toplanan 40 kilo atık pilin, ilgili firmaya tesliminin yapıldığı da belirtildi.

Samsun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Sıfır Atık Projesinin 2018 yılı itibariyle aşamalı olarak kamu kurumlarında, terminallerde (havaalanı, otogarlar, limanlar), eğitim kurumlarında( üniversiteler, yüksekokullar, enstitüler, okullar), alışveriş merkezlerinde, sağlık kurumlarında (hastaneler, ASM’ler), eğlence-dinlenme tesislerinde (otel, eğlence merkezleri, restoranlar, parklar), iş merkezlerinde ve büyük iş yerlerinde uygulamaya geçirilmesi ve Samsun\'da 2021 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kurum binamızda 25.01.2018 tarihinden itibaren proje çalışmalarına başlanmış olup; öncelikle kurum personellerimize bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Binamızın her katına yeterli miktarda ayrı biriktirme ekipmanları yerleştirilmiş ve personellerimizin atıklarını türlerine göre ayrı biriktirmesi sağlanmaktadır. Projeye başladığımız tarihten itibaren Kurumumuzda 428 kilogram kağıt-karton, 282.5 kilogram plastik, 65 kilogram cam, 10 kilogram metal ayrı toplanmış ve geri dönüşümü sağlanmış olup, 40 kilogram atık pil ayrı toplanarak TAP firmasına teslim edilmiştir. Ayrıca tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımız için geçici atık depomuzun kurulumu tamamlanmıştır. Samsun\'da Sıfır Atık Projesi ile ilgili toplam 5 bin 68 kamu personeli ve 42 bin öğrenci proje ile ilgili bilgilendirilmiş olup, proje ile ilgili çalışmalar tüm kurum/kuruluşlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.\"



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