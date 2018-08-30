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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı (2)

HALK OYUNLARI EKİBİNDEN ROMAN HAVASI Samsun'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürüldü

30 Ağustos 2018 15:53

HALK OYUNLARI EKİBİNDEN ROMAN HAVASI
Samsun\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'nda sürdürüldü. Tören; Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin\'in askeri araç üzerinde halkı selamlamasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okuduğu tören, askeri bando ile Canik ve İlkadım belediyelerinin personelinin konserleriyle devam etti. Törende Canik Belediyesi\'nin halk oyunları ekibinin Roman müziği eşliğindeki dansı, ilgiyle izlenirken, protokolden alkış aldı. Tören; asker, polis ve öğrencilerin geçişlerinin ardından sona erdi.

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