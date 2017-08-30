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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı (2)

GAZİYİ TÖREN ALANINA SANDALYE İLE TAŞIYARAK GETİRDİLER Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti

30 Ağustos 2017 16:12

GAZİYİ TÖREN ALANINA SANDALYE İLE TAŞIYARAK GETİRDİLER
Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı\'nda devam etti. Buradaki programa yürüme zorluğu çeken Kore gazisi, 87 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Erzincan\'ı üzerine oturduğu sandalye ile taşıyarak getirdiler. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Selahattin Erzincan\'ın yakınlara \"Ne olur ne olmaz. Dünya hali beni törene götürün. Töreni ve arkadaşlarımı görmek istiyorum\" dediği için törene getirdikleri belirtildi.
Tören Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz\'ın askeri araç üzerinde halkı selamlamasıyla başladı. Ardından öğrencilerin şiir okumaları, askeri bando ve Samsun Devlet Opera ve Balesi personellerinin konserleriyle devam etti. Tören asker, polis ve öğrencilerin geçişlerinin ardından sona erdi.

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