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Samsun'da 3 DEAŞ sanığına hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da DEAŞ silahlı terör örgütüre üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırıldı

10 Ekim 2017 18:38

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da DEAŞ silahlı terör örgütüre üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 ay önce yaptığı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Yusuf Çift, Serdal Ardal ve İslam Berber\'in yargılanmasına 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuksuz olarak yargılanan 3 sanık, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Yusuf Çift\'i \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay, Serdar Ardal ile İslam Berder\'i ise \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüte yardım etmek\' suçundan 2 yıl 1\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

 

 

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