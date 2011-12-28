-Samsun'da 24 ev yandı SAMSUN (A.A) - 28.12.2011 - Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyünde çıkan yangında 24 ev tamamen yandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saat 19.00'da Ahmet Reçber'e ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. Yangına müdahale etmek isteyen ev halkının çabalarının yetersiz kalması üzerine yangın, etraftaki evlere ve ahırlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Vezirköprü ve Havza ile Sinop'un Durağan ve Boyabat ilçelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, bazıları kullanılmayan 24 ev ile evlerin yanlarındaki ahırların tamamen yandığı, ahırlarda bulunan ve henüz sayıları belirlenemeyen büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Evi yanan vatandaşlardan bir kısmı köy camisine sığındı. Bazıları ise köydeki diğer evlerde misafir edildi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Hüseyin Aksoy, bir araya geldiği köylüleri sakinleştirmeye çalıştı.