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Bilim / Teknoloji

Samsun'da 2 milyon yıllık mamut fosili çıktı

Samsun'da kullanılmayan linyit kömür madeninde bulunan hayvan fosillerinin 2 milyon yıl önce yaşamış mamut ile bir ata ait olduğu belirlendi

04 Ağustos 2014 20:10

Samsun’da 4 yıl önce kullanılmayan bir linyit kömür madeninde bulunan hayvan fosillerinin 2 milyon yıl önce yaşamış mamut ile ata ait olduğu ortaya çıktı.

DHA'dan Yaprak Koçer'in haberine göre, 14 adet hayvan fosiliyle ilgili Maden Tetkik Arama Tabiat Tarihi Müzesi tarafından yapılan çalışma sona erdi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Yüksel Ünal, yaklaşık bir yıl süren çalışma sonunda fosillerin yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşamış mamut ve ata ait olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Bulunan fosillerin mamut ve ata ait azı dişi, kafatası ve çene parçaları olduğunu belirten Ünal, "Bu fosillerin Avrupa’nın ılıman ikliminde ve ormanlık alanları içinde yaşan mamutlarla uyumlu olduğu görüldü. Bunlarla ilgili Eskişehir ve Konya’da da fosil örneklerine daha önce rastlanmış. Konya ve Eskişehir’de bulunan fosillerin Ladik İlçesi’nde olandan daha ilkel olduğu belirtiliyor.

Ayrıntılı çalışma yapılırsa daha fazla fosillerin bulunabileceği söylendi. Bu konuyla ilgili bizim bir çalışmamız olacak. Fosillerin sergilenmesiyle ilgili müzede bir bölüm hazırlayacağız. Samsun’da ilk defa böyle bir fosile rastlandı. İlerleyen süreçte yapılacak çalışmalarda daha ayrıntılı bilgilere ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

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