Samsun'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Kurtuluş Savaşı\'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919\'da ilk adımı attığı Samsun\'da, milli mücadelenin ilk meşalesinin yakılışının 99\'uncu yıl dönümünün heyecan ve coşkusu yaşanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru\'yla 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a gelişinin 99\'uncu yıl dönümünde, kenti coşku ve heyecan sardı. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı tarihin yıl dönümünde Samsunlular, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \"İşte benim doğum günüm\" dediği 19 Mayıs gururunu yaşayan kentte, 1 Mayıs\'tan beri okullarda sportif faaliyetler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kentte 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı ise yarın saat 08.30\'da Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması töreni ile başlayacak. Ardından 09.20\'de Kurtuluş Yolu\'nda Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu\'nun startı verilecek. Program, Atatürk\'ün Samsun\'a çıktığı nokta olan Tütün İskelesi\'nin önündeki Kurtuluş Yolu\'ndaki tören alanında devam edecek. 09.35\'te halk oyunu gösterisinin ardından 09.45\'te Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil eden askerler tarafından Türk bayrağı, Tütün İskelesi\'nden karaya indirilecek, ardından törenle izcilere teslim edilecek.

Kutlama programı saat 10.10\'da Valilik binası önündeki tören alanında devam edecek. Buradaki programda spor ve dans gösterileri gerçekleştirilecek, Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu Ödül töreni yapılacak.

Kutlamalar kapsamında Batı Park Ata Yolu mevkiinde saat 14.00\'te farklı illerden gelecek olan Vosvos kulüplerinin katılımıyla araç sergisi ve şehir turu, saat 14.30\'da Doğu Park\'ta Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın arama kurtarma gösterisi gerçekleştirilecek.

Saat 16.00\'da yine Doğu Park mevkiinde Türk Yıldızları ve SoloTürk ekibi jet uçaklarıyla gösteri yapacak. Kutlamalar kapsamında saat 19.00\'da Atakum Sahili\'nde 1919 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirilecek, ardından saat 20.00\'de Atakum Çobanlı İskelesi önünde Armoni Yıldızları Türkay konseri yapılacak.

Kutlamalar 25 Mayıs\'a kadar devam edecek.



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