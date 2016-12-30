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Yaşam

Samsun'da 16 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı

Son dönemde yaşanan kazalar ve ihmallerle gündeme gelem Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde yangın çıktı

30 Aralık 2016 19:36

Samsun'un Terme İlçesi'nde içinde 16 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı. Yolcular araçtan indirilirken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, olay bugün Samsun'un Terme İlçesi'nde meydana geldi. Metro Turizm'e ait 34 YK 0094 plakalı yolcu otobüsü, 16 yolcusuyla birlikte Trabzon'dan Muğla'nın Fethiye ilçesi'ne hareket etti. Otobüs Samsun'un Terme İlçesi Sakarlı mevkiine geldiğinde iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otobüsü hemen yolun sağına çekerek yolcuları aşağıya indirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen Terme Belediyesi itfaiyesi yangını kontrol altına aldı. Ancak otobüs kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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